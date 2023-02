Er ist beinahe schon alleine auf weiter Flur, die Vans von früher mussten diversen SUVs weichen. Schade eigentlich, denn hier steht wirklich noch ein absolut aufnahmefähiges Auto vor einem – inklusive großzügigem Kofferraum. Der da auch bei siebensitziger Besatzung noch rund 250 Liter Stauraum hervorzaubert. Zu fünft steigert sich dieser bereits auf bis zu rund 740 Liter und bei einer zweiköpfigen Mannschaft sind dann sensationelle knapp 2.340 Liter möglich. Dem Großeinkauf oder auch Transport von Utensilien für Messeauftritte & Co steht nichts mehr im Wege. Den Weg dorthin absolviert man dann auch mehr als komfortabel. Bequeme Sitze, eine grandiose Rundumsicht und eine einfache Bedienbarkeit sorgen für eine ablenkungsfreie Fahrt. Geschaltet wird im Übrigen per Drehknopf in der Mitte, der naturgemäß ebenfalls für mehr Platz im Inneren sorgt. Dazu gesellt sich eine recht ansehnliche Ausstattung, bereits vom Start weg. In der nächsthöheren Titanium-Ausführung ist bereits ein Navigationssystem mit an Bord – übrigens einfachst zu bedienen, ohne dafür eine Gebrauchsanweisung zu benötigen. Ohne Firlefanz und Chichi – übersichtlich und intuitiv. ★★★★