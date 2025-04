Erwähnenswert sind weiters die äußerst komfortablen Sitze mit ausreichend Seitenhalt bei sportlicherer Fahrweise, die bei dem von uns gefahrenen Modell im Rahmen blieb. Wir waren mit der Einstiegsmotorisierung, dem 1.5 eTSI mit 150 PS und DSG-Getriebe unterwegs. Ausreichend, würden wir meinen, gehört man eher der entspannten Cruiser Fraktion an.

Soll mehr Schub nach vorne stattfinden, einfach in den Sportmodus wechseln. Per Knopfdruck auf dem Lenkrad. As simple as that. Also alles in allem eine wirklich feine Sache. Der Cupra Leon präsentiert sich nicht nur in einem sehr ansprechenden optischen Licht, sondern bietet den Insassen einen hohen Komfort und ausreichend Leistung inklusive einer umfangreichen Serienausstattung. Das alles zu einem mehr als fairen Preis.