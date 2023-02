In unserem Test befand sich die Topversion aus dem vorhandenen Portfolio, nämlich der 77 kWh große Akku, der in der e-Boost-Version eine maximale Performance von 231 PS abliefert. Damit erreicht er natürlich Spitzenwerte beim Anfahren bzw. Kick-down. Was man sich jedoch relativ rasch wieder abgewöhnt, wirft man einen Blick auf den schwindenden Akkustand. Es ist halt immer noch ein gewisser „elektrischer“ Widerspruch in sich – eine tolle Leistung, die jedoch nicht wirklich ausgefahren werden kann. Möchte man sich nicht allzu oft auf die Suche nach einer (Schnell-) Ladestation machen.

★★★