Kann der Jeep Wrangler per se nicht als klein und handlich bezeichnet werden, setzt die sogenannte Rubicon-Variante mit Höherlegung und grobstolligen Reifen noch eines drauf. Dieses Fahrzeug muss man erklimmen. Mit engem Cocktailkleidchen wird da wohl nichts gehen. Eine wirklich wuchtige Erscheinung, die für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt. Die eindrucksvollen Abmessungen machen sich vor allem im Stadtverkehr bemerkbar, über Land sorgt er für ein komfortables Vorwärtskommen. Und zwar ein sehr vergnügliches. Vor allem dann, wenn man das faltbare Softdach öffnet. Frischluftfeeling der besonderen Art. Im Inneren gibt er sich derweil absolut nicht rustikal, bequeme Sitze und eine eindrucksvolle Ausstattung lassen nichts an Komfort vermissen. Dazu zählt beispielsweise das 8.4 NAV Uconnect Infotainment System, welches diverse Services für elektrifiziertes Fahren und moderne Konnektivität enthält. Sollte man einmal den Standort des geparkten Fahrzeuges vergessen, hilft die App „My Remote“. Über welche ebenso aus der Ferne die Klimaanlage programmiert oder das Licht eingeschaltet werden kann. Um nur einige wenige zu nennen. Prinzipiell ist die Ausstattung überdurchschnittlich umfangreich. Was man allerdings als Käufer bei diesem Preis wohl auch erwartet. ★★★★