Ein prinzipiell fescher Kerl, der solide, aber nicht langweilig, unaufdringlich, aber dennoch ansprechend wirkt. Die harmonische Linienführung steht dem ersten SUV-Coupé von VW hervorragend. Ähnlich geht es im Inneren zu. Vor allem in der R-Line ein wenig auf sportlich getrimmt, thront man auf einem ebensolchen Gestühl. Auf den äußerst hohen Komfort der Sportsitze sei mit Nachdruck hingewiesen, denn selbst nach mehreren hundert Kilometern am Stück hat man nicht alle paar Minuten nach einer neuen erträglichen Sitzposition suchen müssen. Absoluter Pluspunkt, vor allem für Vielfahrer. Die Optik erhält positive Unterstützung durch diverse Applikationen und Dekorelemente, das Digitalcockpit gefällt durch eine recht übersichtliche Darstellung. Dazu gesellen sich praktische Details wie ausreichend Ablagen und große Staufächer. Gefehlt hat allerdings der Haltegriff über der Beifahrertür. Vor allem wenn der Fahrer zu einer flotteren Gangart in Kurven tendiert, würde man dort automatisiert gerne Halt suchen. Jedenfalls bietet der Taigo vor allem für die vorderen Insassen ausreichend viel Platz, hinten geht es naturgemäß ein wenig enger zu. Nichtsdestotrotz haben eben dort so wie im Kofferraum zwei Trolleys, eine große Reisetasche, ein Poolroboter und diverse Einkäufe spielend ihren Platz gefunden. Abgerundet wird der positive Eindruck von der recht ansehnlichen Ausstattung wie DAB-Tuner, Apple Car Play & Android Auto oder auch eine Zweizonen-Klimaautomatik. ****