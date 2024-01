Stellantis hat Sixt als Großkunden gewonnen. Sixt werde in den nächsten drei Jahren bis zu 250.000 Fahrzeuge des Mutterkonzerns von Peugeot, Fiat, Opel und Chrysler für den Einsatz in den europäischen und nordamerikanischen Vermietflotten kaufen, teilten beide Unternehmen mit. "Die Vereinbarung umfasst einen Wert von mehreren Milliarden Euro", hieß es in der Mitteilung.

Die ersten Fahrzeuge sollen im Frühjahr an Sixt ausgeliefert werden. Für Bestellungen über das laufende Jahr hinaus lege sich Sixt nicht fest - wie viele Fahrzeuge der Autovermieter letztlich abnehme, hänge von Bedarf und Nachfrage ab.

Das Unternehmen könne mithilfe des Rahmenvertrags mit Stellantis seine "Wachstumsstrategie künftig beschleunigt vorantreiben", sagte Co-Vorstandschef Konstantin Sixt. Traditionell besteht die Flotte von Sixt zum größten Teil aus den deutschen Marken Mercedes, BMW und Audi. In den vergangenen Jahren hatte Sixt mit dem Nachschub an Neufahrzeugen zu kämpfen.

(APA(red.)