Der neue Townstar EV steht seit einigen Wochen in den Ausstellungsräumen. Die vollelektrische Variante des Transporters ist als Kastenwagen in zwei Längen erhältlich. Die Kombivariante kommt in Kürze auf den österreichischen Markt.

Der Townstar EV knüpft an den Nissan e-NV200 an, mit dem Nissan 2013 in das Segment der leichten elektrischen Nutzfahrzeuge eingestiegen ist. Der Townstar EV verfügt über einen optimierten Antriebsstrang mit intelligentem Energiemanagement und Batteriekühlung. Zusammen mit dem aerodynamischen Design sorgt dies laut Nissan für eine Reichweite von über 300 Kilometern. Die 45-kWh-Batterie kann mit Wechselstrom oder Gleichstrom über den CCS-Anschluss des Fahrzeugs aufgeladen werden. Letzteres soll das Aufladen von 15 auf 80 Prozent in 37 Minuten ermöglichen.

„Mit dem neuen Townstar EV erfüllen wir die steigende Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltigen Antriebslösungen für den Geschäftsalltag“, sagt Nicolas Tschann, Direktor für leichte Nutzfahrzeuge bei Nissan Europe.

Je nach Ausstattung bietet der Townstar EV eine Nutzlast von 537 bis 702 Kilogramm. Der Laderaum fasst zwischen 3,3 und 4,9 Kubikmeter, genug für zwei Europaletten. Die maximale Anhängelast beträgt bis 1.500 Kilogramm.

Zu den Sicherheitstechnologien gehören ein Totwinkel- und ein Notbremsassistent, intelligenter Around-View-Monitor, Hands-Free Parking, ein aktiver Tempomat, ein Seitenwindassistent sowie ein Anhänger-Stabilitäts-Assistent.

Wie für alle neuen Nissan Nutzfahrzeuge gewährt der japanische Automobilhersteller eine europaweite Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer Laufleistung. Auf die Batterie wird eine Garantie von acht Jahren gewährt. Nissan garantiert damit, dass die Kapazität nach dieser Zeit mindestens noch 70 Prozent beträgt.