Die vorhandenen Kapazitäten der Pappas Steiermark GmbH in Graz ermöglichen einen raschen Start der Partnerschaft mit Kia Austria sowohl im Sales-, als auch im After-Sales-Bereich. Das bedeutet, dass bereits im Juli 2024 sowohl der Vertrieb als auch der Kundendienst von Kia in der Schippingerstraße 8 in 8051 Graz operativ umgesetzt werden. „Ich bin zuversichtlich betreffend die Zusammenarbeit mit Der Firma Pappas“, sagt Alexander Struckl, Managing Director von Kia Austria, „schließlich bringen wir mit unserem innovativen und schnell wachsenden EV-Portfolio ein attraktives Modellangebot in die Kooperation ein.“