Unter der Firmierung „Auto Kandl’’ wird am Standort Wien-Simmering Anfang Jänner 2022 mit dem Vertrieb- und Servicebetrieb gestartet. Hierzu wird in der Baudisgasse ein bestehender Schauraum adaptiert und für Toyota neugestaltet. Auch südlich von Salzburg gibt es Neuheiten bei Toyota. Die "ÖFAG Pongau‘" startet ab sofort mit dem Servicebetrieb von Toyota. Beide Toyota Vertriebs- und Servicestandorte sind Teil der Automobilhandelsgruppe "AVAG", die sich mehrheitlich an Automobilhandelsbetrieben in Deutschland, Österreich, Kroatien, Ungarn und Slowenien beteiligt.