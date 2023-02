Das Auto wird stehen gelassen und der Parkdruck in Österreich somit durch das Home-Office verringert. Die Parkdaten von EasyPark geben Einblick in das Parkverhalten der Österreicherinnen und Österreicher auf lokaler und nationaler Ebene. Das Barometer zeigt in der Kalenderwoche 47, also seit Beginn des Lockdowns für alle, mit 27 Prozent einen deutlichen Abfall der Parkvorgänge im Vergleich zur Vorwoche. Vergleicht man die Kalenderwoche 46 mit 45, als der Teil-Lockdown für Ungeimpfte in Kraft trat, blieb der Parkverkehr auf konstantem Niveau.

Ein ähnliches Bild zeigte sich beim harten Lockdown im November 2020: Hier sanken die EasyPark-Parktransaktionen von KW 43 auf 44 um 23 Prozent. "Die Rückgänge bei den Parkvorgängen zeigen natürlich einerseits auf, dass die Leute in der Freizeit weniger unterwegs sind, aber noch viel stärker weisen sie auf verstärktes Home Office hin, da ein nicht geringer Teil des täglichen Pendlerverkehrs wegfällt", kommentiert Markus Heingärtner, Country Director Austria von EasyPark das Park-Barometer.

Trotzdem ist der seit dem Beginn der Pandemie zunehmende Umstieg von öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Individualverkehr, sowie auch der Trend hin zu Park-Apps spürbar: Im Zeitraum Jänner bis Dezember 2021 gab es um 49 Prozent mehr EasyPark-Parkvorgänge in österreichischen Städten als im Vor-Corona-Jahr 2019 im selben Zeitraum. "Was außerdem auffällt ist, dass die Parkvorgänge im Vergleich zum gleichen Vor-Corona-Zeitraum 2019 um 49 Prozent höher sind. Das zeigt einerseits, dass die Österreicherinnen und Österreicher verstärkt auf Park-Apps und besonders EasyPark setzen und lassen andererseits die Vermutung zu, dass der Individualverkehr in Corona-Zeiten zugenommen hat. Viele greifen aktuell eher zum Auto, um Ansteckungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu vermeiden."