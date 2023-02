Konkret hat BP beschlossen, die mit Jahresende auslaufende Vertriebspartnerschaft mit der Doppler-Gruppe, die österreichweit 30 Stationen unter der Marke BP betreibt, nicht zu verlängern. Damit endet das Nutzungsrecht der Marke BP an diesen Tankstellen, sodass diese ab Jänner 2022 nicht mehr dem BP-Netz in Österreich angehören werden. Daraus resultiert auch eine Reduktion der Komplexität in der Steuerung des österreichischen Tankstellennetzes.

„Mit unserem kleineren, aber hochwertigeren Tankstellennetz sind und bleiben wir eine der größten Tankstellenmarken in Österreich und unterstreichen unsere Qualitätsführerschaft“, erklärt Gerlinde Hofer, die das BP-Tankstellengeschäft in Österreich führt. Mit laufenden Innovationen in moderne Treibstoffe, mit Investitionen in das Convenience-Geschäft und mit innovativer Technik für Auto-Waschanlagen bietet BP für alle Bedürfnisse rund um die Mobilität ein maßgeschneidertes Angebot. Auch für Tankkarten-Kunden bleibt das Netz von BP erste Wahl, denn mit rund 900 Tankstellen in Österreich sowie etwa 24.000 in ganz Europa ist die Tankkarte von BP flächendeckend einsetzbar.