Volkswagen kann bei der Softwareentwicklung für seine vollvernetzten Fahrzeuge bereits auf Konzernsynergien zurückgreifen. Das konzerneigene Softwareunternehmen CARIAD entwickelt eine einheitliche Software-Plattform für die Fahrzeuge aller Konzernmarken. neocx ist ein weiterer Baustein auf dem Weg der Marke Volkswagen zum softwareorientierten Mobilitätsanbieter und hat das Ziel, die von CARIAD entwickelten digitalen Funktionen in die Volkswagen Modelle zu integrieren, hochautomatisiert zu testen und noch schneller zu den Kunden zu bringen.

Volkswagen arbeitet bei diesen Aktivitäten eng mit Audi und Porsche zusammen. Zukünftig soll die CI/CT Factory auch in den Schwestermarken zum Einsatz kommen und so die Test- und Integrationslandschaft im Volkswagen Konzern harmonisieren. Die einheitlichen Schnittstellen ermöglichen zudem die Einbindung von Entwicklungspartnern und Lieferanten sowie Drittanbieter-Tools. Die Arbeit an der CI/CT Factory startet umgehend. neocx wird nach agilen Methoden arbeiten und soll in den nächsten Jahren auf eine dreistellige Zahl an Mitarbeitenden anwachsen. Dafür sucht das junge Unternehmen weitere Expertinnen und Experten für seinen Hauptstandort Dresden sowie für die Zweigniederlassung Wolfsburg.