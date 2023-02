Nein, hierbei handelt es sich nicht um ein neues Apple-iPod-Modell, die längst in die iPhones integriert wurden. Der Name "OnePod" verdeutlicht die Idee und das Selbstverständnis des neuen Konzeptfahrzeugs von Volkswagen, denn "One" steht für "One Solutionfor all". Der Innenraum ist für unterschiedliche Aufgaben konfigurierbar, so zum Beispiel als Robotaxi, das "Mobilität als Service" bietet.

Das runde Fahrzeug verfügt über reichlich Fensterfläche, ein Display sowie intuitiv bedienbare Steuerungselemente in den Armlehnen, die dem Fahrgast optimale Sicht und den Zugriff auf alle notwendigen Anwendungen erlauben. Die Außenkommunikation erfolgt durch Signale in Lichtstreifen, die andere Verkehrsteilnehmer informieren und gegebenenfalls warnen können. Am Heck des OnePod befindet sich zudem ein klappbarer Fahrradträger, um sich auch mit zwei Rädern fortzubewegen.

"Elektromobilität und autonomes Fahren geben uns mehr Freiheiten im Design, da unter anderem der Platz im Innenraum wächst und das völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten bietet", sagt Peter Wouda, Leiter des Volkswagen Group Future Center Europe. "Mit dem OnePod folgen wir dieser Entwicklung und geben darüber hinaus vor allem Kindern und älteren Menschen eine zusätzliche und neue Option, sich individuell, umweltverträglich und sicher in der Stadt fortzubewegen."