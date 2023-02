Will man vor Ort nachladen, so bietet das FordPass-Ladenetzwerk einen Zugang zu kompatiblen Ladestationen. Zur Planung der Urlaubsreise eignet sich auch in besonderer Weise die FordPass App: Mit dieser lassen sich Routen auf Basis des aktuellen Ladezustands der Fahrzeugbatterie berechnen. Zudem sorgt die Intelligent-Range-Funktion für eine Voraussage, wie viel Reichweite zur Verfügung steht.

Eine sinnvolle Lösung ist der Kofferraum unter der Motorhaube, der über eine praktische Drainage verfügt, und mit dem sich feuchte und sandige Handtücher und/oder Strandbekleidung einfach und unkompliziert verstauen lassen.