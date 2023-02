Volvo Cars ist in China in den letzten Jahren schneller gewachsen als der Gesamtmarkt. Allein 2020 verkaufte das Unternehmen 166.617 Fahrzeuge in China, was einer Steigerung von 7,5 Prozent gegenüber 2019 entspricht und den achten Verkaufsrekord in Folge markierte. Im ersten Halbjahr 2021 kletterte der Absatz um 44,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum; selbst im Vergleich zu dem nicht von der Corona-Pandemie geprägten ersten Halbjahr 2019 steht ein Plus von 40,1 Prozent.

Um diesen Trend beizubehalten, investiert das Unternehmen auch weiterhin in das chinesische Geschäft. Mit dem Ende bisher verpflichtender Joint Ventures in der chinesischen Automobilproduktion im kommenden Jahr 2022, startet die Übernahme, die voraussichtlich 2023 formell abgeschlossen sein wird. Danach gehören Volvo Cars die beiden Produktionsstätten in Chengdu und Daqing, die nationale Vertriebsgesellschaft sowie das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Schanghai komplett. Die Übernahme muss noch behördlich genehmigt werden. Auf die Mitarbeiter der Unternehmen hat die Transaktion keinerlei direkte Auswirkung. Finanzielle Details werden nicht bekanntgegeben.