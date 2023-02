In den ersten neun Monaten 2021 wurden in Österreich mehr als 24.000 E-Autos neu zum Verkehr zugelassen. Mit dem Interesse an Elektroautos steigt auch der Bedarf an Lademöglichkeiten. Für Unternehmen, die ihren Fuhrpark elektrifizieren und am Firmengelände optimale Lademöglichkeiten bieten möchten, schnürt der Verbund mit sogenanntem "Business-Charging" ein Rundum-sorglos-Paket. Dieses umfasst die Ladeinfrastruktur mit intelligentem Lademanagement, europaweitem Roaming und Reporting, Abrechnungsservice und Stationsmanagement mit 24-Stunden-Hotline, Betrieb und Monitoring.

Das "Verbund-eCharging" für Private ist ein Lade-Komplettpaket für das Laden daheim und unterwegs. Mit den Komponenten "Laden zu Hause", "Laden unterwegs" und "Rundum-Services" bekommen Privatkunden alles, was sie zum Laden eines E-Autos oder Plug-In Hybrids brauchen, aus einer Hand. Technischer Umsetzungspartner für beide Produkte – sowohl für Unternehmen wie auch Privatkunden – ist der Ladesäulenbetreiber Smatrics, der in Österreich über ein flächendeckendes Ladenetz mit mehr als 500 Ladepunkten verfügt. Den Strom liefert der Verbund und ist zu 100 Prozent "grün".