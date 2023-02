Wenn ein Viertel der vorhandenen Benzin- und Diesel-Fahrzeuge eFuels tankt und die E-Autos bei den Neuzulassungen zulegen, könnte Österreich bis 2030 am ehesten die hochgesteckten Klimaziele erreichen, ist die eFuel Alliance überzeugt. Jürgen Roth ergänzt: "Beide Technologien zusammen schaffen mehr als eine allein, zur erforderlichen Reduktion von mehr als zehn Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein im Sektor Mobilität können sie rund fünf Millionen Tonnen CO2 beitragen."

"Ich kenne keine andere sozial- und standortverträgliche Maßnahme mit ähnlicher Wirkkraft. Dass E-Mobilität das Problem nicht allein lösen kann, zeigt sich in vielen Bereichen, wo der Elektroantrieb nicht in Betracht kommt, wie etwa bei Baufahrzeugen, Einsatzfahrzeugen, Geräten zur Präparierung von Schipisten, Oldtimern, Donau- sowie Seenschiffe oder aber schwächer frequentierten Eisenbahnstrecken", argumentiert der eFuel Alliance Österreich-Chef. "Sorge wegen hoher Kosten braucht man nicht haben, da die Gestehungskosten pro Liter Treibstoff sinken werden, wenn die großen Investitionen kommen", verspricht Jürgen Roth. In der Gesamteffizienz sei die Performance von eFuels besser als oft kolportiert wird, denn eFuels sind auch unter Effizienzgesichtspunkten das ideale Speichermedium.