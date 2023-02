Die Novellierung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes - von Kritikern auch schon einmal als "Lex Uber" bezeichnet - sorgte für die gesetzliche Fusion des Taxi- und Mietwagengewerbes. Ursprünglich sei eine Tarifbindung auch für über Online-Plattformen bestellte Fahrten vorgesehen gewesen. Diese sei aber "völlig unverständlicherweise aus der Novelle eliminiert" worden, monieren die vier Taxler. "Das Resultat sind zwei Arten der Preisbildung: Wer an einem Taxistand in ein Fahrzeug steigt oder ein Taxi von der Straße heranwinkt, zahlt jenen Preis, den der Taxameter am Ende der Reise anzeigt. Wer hingegen eine Fahrt über das Internet oder via Telefon bucht, kann im Voraus einen Fixpreis vereinbaren - und zwar ohne Tarifbindung."

"Ich kann einem Kunden nur einen günstigeren Fixpreis anbieten, wenn dieser über einen Vermittlungsdienst bucht. Unterwerfe ich mich nicht den Konditionen eines Vermittlungsdienstes, entgeht mir der Kunde. Fahre ich hingegen über einen Vermittlungsdienst wie 40100, Uber oder Bolt, fallen Gebühren in Höhe von rund 25 Prozent des Umsatzes an", kritisiert der weitere Antragsteller und Taxler Alfred Grimann. "Als Unternehmer habe ich bei der Buchung über einen Kommunikationsdienst keine Möglichkeit, auf den Preis Einfluss zu nehmen. Uber und Bolt berechnen Fahrten etwa über den sogenannten Offline-Modus, dabei werden Fahrtzeiten ohne Stau- und Stoßzeiten oder rote Ampeln kalkuliert. Die Realität sind aber rote Ampeln und Staus zur Stoßzeit. Das ist für uns ruinös." So befänden sich "wir Fahrer und Unternehmer in einer doppelten Zwickmühle. Uns wird ein rabattierter Preis vorgegeben, und für diesen Fixpreis fallen auch noch hohe Gebühren an."