Covid-19 hat in vielen Bereichen ein vollkommen neues Bewusstsein in Sachen Hygiene gebracht. Man denke nur an Lkw und Firmenautos oder aber auch Mietwagen, die in kurzer Zeit von verschiedensten Personen benützt werden. Stockmeier Chemie in Wiener Neudorf hat die passenden Desinfektionsprodukte. Vor allem das alkoholische Flächendesinfektionsmittel Lerasept FP 408 eignet sich sehr gut für den Einsatz in Fahrzeuginnenräumen.

"Würde man eine Flüssigkeit auf Gegenstände sprühen, entsteht ein Sprühnebel und somit nur ein halbherziges Auftragen des Desinfektionsmittels. Anders ist dies bei Leraspet FP 408. In Desinfektion getränkte Tücher werden in einem Kübel geliefert, sind perforiert und können leicht herausgezogen und für den raschen Gebraucht abgetrennt werden,“ betonen Geschäftsführer Wilhelm Gajdosik und Verkaufsleiter Andreas Frischauf.

Das Produkt ist somit gebrauchsfertig, trocknet schnell und kann rückstandsfrei aufgetragen werden. Lerasept FP 408 wird überall dort eingesetzt, wo eine schnelle und wirkungssvolle Desinfektion gewünscht ist, also somit auch bei dienstlich eingesetzten Fahrzeugen oder aber auch zum Beispiel bei der Montage von Aufbauten an Nutzfahrzeugen oder Karosseriebauer-Tätigkeiten, wenn über einen längeren Zeitraum mehrere Mitarbeiter an einem Fahrzeug werken.

Es bietet ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum, vermeidet Resistenzerscheinungen und verdunstet rückstandsfrei. Ein Kübel enthält immerhin 90 getränkte Tücher und ein Tuch reicht für die Desinfektion eines Fahrzeuges. Sollte somit in keinem Fuhrpark fehlen, Covid-19 hat auf eine eigentlich naheliegende Hygiene im Firmenfahrzeug sensibilisiert, die immer beherzigt werde sollte und ganz besonders in der kalten Jahreszeit wenn Verkühlungen und Grippewellen schon seit Generationen an der Tagesordnung stehen.