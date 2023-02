Der Autokonzern Stellantis darf sich im ersten Halbjahr 2021 über eine Position als Marktführer freuen. In Österreich konnte im Segment der leichten Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Von den zum Stellantis-Konzern zählenden Marken Citroën, Fiat Professional, Opel und Peugeot wurden insgesamt 8.892 leichte Nutzfahrzeuge erstmals zum Verkehr zugelassen. Dies bedeutet einen Marktanteil von 28,9% und somit die Markführerschaft in Österreich. Stellantis konnte die Absatzahlen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 mit um 131% sogar überdurchschnittlich steigern. Der Gesamtmarkt für leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen wuchs im ersten Halbjahr 2021 um 83,25% auf 30.796 Einheiten.

"Ich freue mich sehr über das tolle Ergebnis im Nutzfahrzeugbereich, das unsere Marken erzielen konnten", betont Silvia Rieger, Managing Director Stellantis Austria. "Die Nachfrage von Unternehmen nach unseren Produkten ist weiterhin stark, auch wenn ab 1. Juli die neue NoVA-Regelung für Nutzfahrzeuge gilt. Stark ist auch die Nachfrage nach 100-prozentigen- Elektro-Nutzfahrzeugen. Der Umstieg auf ein Elektro-Nutzfahrzeug ist für immer mehr Unternehmen sehr attraktiv. Mit unseren vier Marken können wir ein breites Spektrum an Nutzfahrzeugen, inklusive Elektro-Nutzfahrzeugen, anbieten." Derzeit sind drei Nutzfahrzeuge auch als 100-prozentige-Elektroversionen verfügbar, im Laufe des Jahres 2021 sollen es insgesamt zehn Elektro-Nutzfahrzeuge sein. Der Stellantis-Konzern bietet aktuell folgende Nutzfahrzeuge in ihren vielfältigen Versionen an:

Citroën Berlingo, Citroën Jumpy und Citroën Jumper

Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Talento und Fiat Ducato

Opel Combo, Opel Vivaro und Opel Movano

Peugeot Partner, Peugeot Expert und Peugeot Boxer