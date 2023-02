Im Interview mit dem „firmenwagen“ erläuterten die beiden ATP-Vorstände Alexandra Schmutzer und Andreas Kralik die aktuellen Entwicklungen. „Wir verfügen österreichweit aktuell über 40 Profi Service Werkstätten, die Entwicklung ist stabil“, betonte Andreas Kralik, der ebenso wie Alexandra Schmutzer seine Freude darüber zum Ausdruck brachte, dass nach dem Corona-bedingten Ausfall der Veranstaltung im Jahr 2020 heuer wieder ein Netzwerktreffen stattfinden konnte. „2021 wurde auch wieder unser Profi-Service- Stammtisch abgehalten und auch die Präsenzschulungen sind sehr gut angelaufen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Nachfrage nach Online-Schulungen im Vorjahr sehr überschaubar gewesen ist, aus diesem Grund fokussieren wir gemeinsam mit unseren Lieferanten wieder auf Vor-Ort- Schulungen“, ergänzte Alexandra Schmutzer. Die Profi-Service-Betriebe sind für die Anforderungen der Kunden bestens gerüstet, allerdings braucht es den Willen zur kontinuierlichen Weiterbildung. „Die Herausforderung ist und bleibt die Vielfalt der technischen Lösungen in den Fahrzeugen. Auf dem neuesten technischen, aber auch Wissens-Stand zu bleiben, ist da die größte Herausforderung“, sagt Andreas Kralik. Seine ATP-Vorstandskollegin schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Die Justierung und Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen wird immer wichtiger. In diesem Bereich ist auch die Vernetzung zwischen den Betrieben von Vorteil. Schon jetzt gibt es einen regen Austausch zu unterschiedlichen Problemstellungen in den Werkstätten und auch Lösungsansätze, zum Beispiel die Vermittlung eines anderen Profi-Service- Betriebs für die Durchführung spezieller Arbeiten. Denn gerade das Beispiel Fahrerassistenzsysteme zeigt, dass die Investitionen in die technische Ausrüstung hoch und nicht von jedem Betrieb zu stemmen sind.“