Rund 300.000 Menschen pendeln täglich nach Wien, davon rund 200.000 mit dem Auto. Im rot-pinken Regierungsprogramm ist eine Halbierung der Autopendler bis 2030 festgeschrieben, das flächendeckende Parkpickerl in Wien soll ab 1. März 2022 in jedem Bezirk einen entscheidenden Beitrag dazu leisten. Für die PendlerInnen bringt die Neuerung natürlich neue Herausforderungen, sie sollen verstärkt auf die Öffis umsteigen oder Park & Ride-Anlagen nützen. Freie Kapazitäten haben zum Beispiel die Anlagen an den U1-Stationen Aderklaaer Straße und Leopoldau oder auch an der U6-Station Perfektastraße und U4 Hütteldorf.

Vor der Stadtgrenze in Niederösterreich sind zusätzlich zu den bereits bestehenden Stellplätzen der Ausbau von Park & Ride-Anlagen in den Bezirken Bruck an der Leitha, Baden und Wiener Neustadt geplant. Die Stadt Wien beteiligt sich mit bis zu 3,25 Millionen Euro an den Kosten. Alle Parkgaragen in Wien können auch online eingesehen werden: Unter wien.gv.at/verkehr/parken/garagen/ Unterstützung für die Suche nach einem dauerhaften Stellplatz bietet darüber hinaus die Wiener Parkplatzbörse: Unter parken.anachb.at sind die freien Stellplätze in Wien aufgelistet.