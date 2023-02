Die Förderaktion baut unter anderem auf den Erkenntnissen aus dem Pilotversuch zu E-Carsharing in der Hauffgasse in Wien-Simmering im Rahmen des Projektes "Smarter Together" auf und setzt dort an, wo bei der Umsetzung von Sharing-Angeboten die Stolpersteine liegen. Es geht um die Detailplanung und Vorbereitung von Betriebsmodellen solcher Angebote. Damit ein Sharing-Angebot angenommen wird, sollten Bewohner aktiv in dessen Ausgestaltung einbezogen werden. Zudem brauche es neben den Fahrzeugen diverse Anschaffungen: Ladeinfrastruktur, Buchungsplattformen und Sharing-Hardware, Anmietung von Parkflächen, Marketingmaßnahmen etc. Die Förderung für innovative, energieeffiziente Mobilitätsangebote fördert daher diese Zusatzaufwendungen, um die Umsetzung von Sharing-Angeboten zu erleichtern.