Die hochaufgelöste 3D-Umgebung hat das Team von Fraunhofer Austria in den Fahrsimulator übertragen. Volker Settgast vom Geschäftsbereich Visual Computing: "Wir bereiten die Daten dergestalt auf, dass die 3D-Umgebung in hoher Geschwindigkeit dargestellt werden kann." So können selbst spiegelnde und transparente Flächen oder windbewegte Bäume und Sträucher natürlich wahrgenommen werden und je nach Testszenario weitere Fahrzeuge oder auch Personen in die virtuelle Umgebung eingefügt werden.

Der Validierungsnachweis erfolgte anhand von Vergleichsfahrten auf der Realstrecke. "Mit unserer Methode ist es für Automobilhersteller auf einfache Art und Weise möglich, ein bestimmtes Sampling auf der Realstrecke und im Fahrsimulator zu vergleichen und zu validieren. Somit kann der Test schlussendlich von der Realstrecke in den Fahrsimulator übertragen werden", so Eichberger. Der TU Graz-Forscher und sein Team arbeiten in den nächsten Monaten nun am Aufbau von virtuellen Freigabeversuchen. (apa/red)

https://youtu.be/TOFEYFu0r1k