Im Vergleich zum Vormonat wurde der Liter Diesel im Oktober um 11,7 Cent teurer und kostete durchschnittlich 1,373 Euro. Super wurde um 1,397 Euro pro Liter abgegeben, um rund 7,2 Cent mehr als noch im September 2021. Beim Super war das im Monatsschnitt die elfte Preissteigerung in Folge. Auch wenn die Teuerung an den Tankstellen Autofahrern und gerade Vielfahrern sauer aufstößt, merkt der Autofahrerclub ÖAMTC an, dass das Preisniveau des bisher teuersten Tankmonats in den Aufzeichnungen (September 2012: 1,526 Euro für Super bzw. 1,449 Euro für Diesel) noch nicht erreicht wurde.