Im Mai und Juni sollen Stationen in Vancouver und Toronto eröffnet werden. Man wolle für den kanadischen Markt eine eigene Gesellschaft eröffnen, hieß es seitens des Autovermieters. Nach dem Anlaufen des Kanada-Geschäfts plant Sixt bis 2025/2026 einen Marktanteil von drei bis fünf Prozent zu erreichen. Insgesamt sehe der Autovermieter ein Marktpotenzial von rund 1,4 Milliarden Euro.

Allein das Potenzial der beiden Destinationen Vancouver und Toronto entspreche mit insgesamt rund 400 Millionen Euro einem Drittel des Marktvolumens Italiens. In Vancouver hofft man auf Touristen vor allem aus Deutschland und Europa. Toronto werde von Geschäftsreisenden aus den USA stark nachgefragt.



Sixt ist bereits seit 2011 in den USA aktiv und erzielte dort eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp 600 Millionen Euro. In Australien ging das Unternehmen Ende 2021 an den Start. Sixt-Manager Nico Gabriel sagte, die Expansion nach Kanada sei im Zuge der Internationalisierungsstrategie von Sixt der nächste logische Schritt für weiteres Wachstum.