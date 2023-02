E-Mobilität : Sixt will in Ladeinfrastruktur investieren

Der Autovermieter Sixt setzt im Zuge der Mobilitätswende auf eigene Ladesäulen in Deutschland. „Wir haben vor vier Wochen beschlossen, dass wir über 50 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren – und zwar in unsere eigenen und in öffentliche Stationen“, wird Sixt-Co-Chef Alexander Sixt in der Tageszeitung „Welt“ zitiert.