Bis Ende des Jahres plant Shell über 240 E-Ladepunkte an 110 Stationen zu verfügen. Bis 2030 soll das Netz an 1.000 Shell-Stationen ausgebaut werden. "In Deutschland wird sich die E-Mobilität durchsetzen", erklärte Shell Deutschland-Chef Fabian Ziegler vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). Der deutsche Markt spiele für den Konzern auch insgesamt eine Schlüsselrolle, so Ziegler.

Das Thema E-Mobilität hätte dort an Fahrt aufgenommen. "Vor einigen Jahren hat man angenommen, dass bis 2030 vier Millionen elektrische Fahrzeuge auf der Straße sind. Heute gehen wir davon aus, dass es eher zehn Millionen sind." Shell beschäftigt in Deutschland rund 5.000 Mitarbeiter. Wie andere Unternehmen will auch Shell sich in den kommenden Jahren klimafreundlicher aufstellen. Bis 2050 oder früher will der Ölmulti komplett klimaneutral produzieren. (apa/red)