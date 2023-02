Mit der WienMobil Station in der Seestadt gibt es auch eine Neuerung im Fuhrpark: Die Bewohner und Besucher der Seestadt können ab sofort Leihautos der Anbieter Share Now und Eloop nutzen. Sie können also Autos von den fünf dafür vorgesehenen Parkplätzen bei der WienMobil Station Maria-Tusch-Straße ausleihen und damit in die Innenstadt fahren und dort zurückgeben oder wieder retour fahren und die Ausleihe bei den reservierten Stellplätzen beenden. Das sogenannte "free-floating" Carsharing, bei dem die Fahrzeuge innerhalb eines festgelegten Geschäftsgebiets überall abgestellt werden können, war bislang in der Seestadt nicht möglich, die WienMobil Station ermöglichte den Betreibern aber nun eine Ausweitung des Geschäftsgebiets.