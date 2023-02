Zur Einrichtung gehört auch eine Werkstatt, die für das Testen von Elektrofahrzeugen bestimmt ist. Sie ist so ausgestattet, das an bis zu acht Autos gleichzeitig gearbeitet werden kann. Hier erfolgen Tests der Energiesysteme und der funktionalen Sicherheit aller Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie die Funktionsintegration derselben. Allein auf dem Hochspannungs-Sicherheitsprüfstand werden etwa 1.750 Tests pro Jahr durchgeführt. Des Weiteren verfügt das TCE über mehrere Klimakammern, in denen Batterien und Module bei extremen Temperaturen zwischen -25 °C und +55 °C getestet werden.

So sollen die unterschiedlichen Bedingungen simuliert werden, denen ein Auto in seinem Leben ausgesetzt sein könnte. Um Prototypen zu entwerfen und herzustellen und Schnittstellen für die Testsysteme zu schaffen, wurde ein spezieller Bereich mit der neuesten Technologie ausgestattet. Der Bau des TCE erfolgte in Einklang mit der Verpflichtung von Seat die Umwelt zu schützen. Derzeit durchläuft es den Leed-Zertifizierungsprozess. Leed steht für "Leadership in Energy & Environment Design". Dadurch wird es als nachhaltiges Gebäude mit minimaler Auswirkung auf die Umwelt akkreditiert.