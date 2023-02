Montage: Da Schneeketten erst unter schwierigen Witterungsverhältnissen zum Einsatz kommen, sollte man das Anlegen vor der Abfahrt üben. "Wenn die Kettenmontage im Ernstfall eine Premiere ist, können leicht Fehler passieren. Schäden an Kette und Fahrzeug können die Folge sein", warnt der ÖAMTC-Techniker. "Keinesfalls sollte man im freien Gelände den Wagenheber einsetzen, um die Ketten leichter am angehobenen Fahrzeug montieren zu können. Was in der heimischen Garage noch bequem ist, birgt im Ernstfall große Verletzungsgefahr."

Schneeketten sind kein Ersatz für Winterreifen. "Das Gripniveau der Kombination Schneekette und Sommerreifen ist in der Regel schlechter als bei Winterreifen ohne Ketten", stellt Kerbl klar. Eingesetzt werden sollten Schneeketten ferner nur auf Schneefahrbahnen – auf Eis kann das Kurvenverhalten des Fahrzeugs durch unterschiedliche Bodenhaftungen problematisch werden.

Korrosion: Schneeketten müssen zu Saisonende gründlich mit klarem Wasser abgespült und in trockenem Zustand in der Verpackung gelagert werden. "Alle metallischen Traktionshilfen korrodieren, wenn man Salz und Verschmutzungen nicht abspült", so der ÖAMTC-Experte. Textile Anfahrhilfen können zwar nicht rosten, sollten aber dennoch gereinigt und getrocknet werden, um Moder zu vermeiden.