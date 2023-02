An ausgewählten ÖAMTC-Stützpunkten werden von den Rostschutzprofis von DKS das jeweilige Fahrzeuge einer genauen Überprüfung unterzogen – die Teilnehmer können auch Nicht-ÖAMTC-Mitglieder sein.

Der Fahrzeughalter ist beim Check dabei und erhält im Anschluss einen Befund sowie Vorschläge zur konkreten Behandlung. Nur eine Rostschutzversiegelung, bestehend aus Unterboden- und Hohlraumschutz, schützt Neu- sowie Gebrauchtwagen vor Rostverursachern wie Streusalz, Feuchtigkeit und Schmutz. Mit speziellen Sonden gelangen die Rostschutzmittel bis in die hintersten Ritzen und Fugen und erhöhen so deutlich die Lebensdauer des Fahrzeuges. Eine Informationen und Anmeldung erfolgen unter www.oeamtc.at/wnb, www.dinitrol.at und telefonisch unter 0810 120 120.