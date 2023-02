Ab sofort bietet Renault Schweiz in Kooperation mit dem Abo-Anbieter ViveLaCar die Möglichkeit, Fahrzeuge über die Webseite abo.renault.ch zur flexiblen Nutzung zu abonnieren – ohne langfristige Verpflichtung. Das Angebot erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Renault Händlernetz und RCI Finance SA.

Das neue Renault-Abo lässt die Kundschaft das entsprechende Renault-Modell schnell, einfach und flexibel für eine monatliche All-inclusive-Rate (enthält alles außer Tank-/Lade-Kosten) zu nutzen. Die Abo-Raten unterscheiden sich je nach Modell und Kilometerpaket. So behalten Abonnentinnen und Abonnenten die Kostenkontrolle. Gleichzeitig sind die persönliche Beratung und der Service beim Renault-Händler Bestandteil des Konzepts. Die Fahrzeuge, Neuwagen oder junge Occasionen sind seit ihrer Erstzulassung maximal vierundzwanzig Monate alt und weisen eine maximale Laufleistung von 25.000 Kilometern auf. Neben sofort verfügbaren Pkw werden auch leichte Nutzfahrzeuge angeboten.

Wer weniger fährt, zahlt auch weniger

Fünf verschiedene Kilometerpakete - von 500 bis 2.000 Kilometer - stehen zur Auswahl. Die monatliche Abo-Rate unterscheidet sich nach Modell und Kilometerpaket. Ein Clio-Abo kann man zum Beispiel schon einen monatlichen Betrag von 485 Schweizer Franken (knapp 460 Euro) abschließen, einen rein elektrischen Twingo E-Tech Electric kann man monatlich ab 560 Schweizer Franken (rund 530 Euro) fahren. Es fallen dann nur noch die Tank- beziehungsweise Ladekosten an. Die Kilometer-Pakete können monatlich kostenlos gewechselt und so an den konkreten Bedarf der Kundinnen und Kunden angepasst werden – wer weniger fährt, zahlt weniger. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Abonnentinnen und Abonnenten können ihren Vertrag jederzeit mit einer Frist von nur drei Monaten kündigen.

Zum neuen Abo-Angebot der Marke erklärt Reinhold Turati, Direktor Renault Fleet Division: "Mit dem Abo-Modell erweitern wir unser Angebot mit einem flexiblen und einfach zu buchenden Angebot für jene Kundinnen und Kunden, die sich nicht längerfristig binden möchten oder können. Die Kundinnen und Kunden müssen sich um nichts weiter kümmern, als ihr Auto beim Händler in ihrer Nähe abzuholen."