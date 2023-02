„Schon seit 2011 stellen wir alle Sendungen in Österreich CO2-neutral zu, bis 2030 wollen wir sogar CO2-frei werden. In Linz werden wir dieses Ziel 2025 erreichen, schon heute wird die Hälfte unseres Fuhrparks in der Landeshauptstadt elektrisch betrieben, damit haben wir bei der Umsetzung einen wichtigen Meilenstein geschafft“, erklärt DI Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

Zu diesem Zweck hat die Post rund 50 E-Fahrzeuge des Schweizer Hersteller Kyburz bestellt, die nun in vier Tranchen in Betrieb genommen werden. Der Start erfolgt in Linz, wo zwölf neue E-Fahrzeuge zum Einsatz kommen sollen. Der Kyburz DXP 4.0 hat eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und eine Reichweite zwischen 45 und 60 Kilometer. Dank eines Anhängers ist eine Nutzlast von bis zu 270 kg möglich. Das Fahrzeug soll Mopeds ersetzen und eignet sich somit ideal für die Citylogistik.