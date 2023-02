"Deshalb teile ich die Auffassung, dass wir aller Voraussicht nach in den nächsten zehn Jahren deutlich schneller deutlich mehr Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen sehen werden", sagte Altmaier. Der Wandel hin zu einer individuellen, aber klimafreundlichen Mobilität verankere sich langsam auch im allgemeinen Bewusstsein, zudem gebe es Innovationsschübe durch die Unternehmen, sagte Altmaier. Er verwies auch auf die bis 2025 verlängerte Förderpolitik der deutschen Regierung, die von den Bürgern gut angenommen werde.

"Der nächste Schritt wird sein, dass auch ein Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge entstehen muss. Schon heute kann sich nicht jeder Bürger ein neues Fahrzeug leisten, das ist beim Elektrofahrzeug nicht anders als beim Verbrenner", betonte der CDU-Politiker. Es habe sich als richtig herausgestellt, dass die Regierung 2018 begonnen habe, den Aufbau einer Batteriezellenproduktion in Deutschland zu unterstützen, fügte Altmaier hinzu. Batterien seien mit etwa einem Drittel der Bestandteil eines Elektroautos mit der größten relativen Wertschöpfung. "Deshalb ist es wichtig, dass die modernsten und nachhaltigsten Batterien in Deutschland und Europa gebaut werden", sagte Altmaier. Ich gehe davon aus, dass hier an die 20.000 Arbeitsplätze bis zum Ende des Jahrzehnts entstehen." (APA/Red.)