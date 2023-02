Polestar ist seit Oktober offiziell in Österreich erhältlich. Nun erweitert die schwedische Elektro-Premiummarke ihr Portfolio um eine weitere Variante, nämlich um den Polestar 2 mit "Standard Range Single Motor". Die Einstiegsvariante beginnt ab 44.900 Euro. Damit will der E-Autobauer sein Volumenmodell für eine breitere Zielgruppe anbietet und vor allem für Einsteiger in die Elektromobilität interessant machen.

Die Einstiegsvariante bietet eine 64-kWh-Batterie, die bis zu 440 km Reichweite (WLTP) ermöglicht. Mit Frontantrieb, 165 kW, 224 PS und 330 Nm Drehmoment überzeugt die neue Variante durch ordentliche Leistung und ist zudem vor allem für den Stadtverkehr bestens geeignet. Der Polestar 2 sei in allen drei Varianten bereits serienmäßig umfangreich ausgestattet, so der Hersteller. So sind nicht nur das Android Automotive OS Betriebssystem samt Google Maps und Google Assistant als Standard mit an Bord, sondern auch LED-Scheinwerfer, eine Rückfahrkamera, rahmenlose Außenspiegel, vegane Textil-Innenausstattungen, beheizte Vordersitze, insgesamt acht Airbags sowie diverse Sicherheitsassistenten. Letztere haben dem Polestar 2 übrigens fünf Sterne im Euro NCAP-Sicherheitstest garantiert.

Ebenfalls serienmäßig ist der Polestar Digital Key, der in die Polestar-App für die Nutzung per Smartphone integriert ist. Alle Polestar-2-Modelle verfügen zudem über ein High-Performance-Audiosystem mit acht Lautsprechern. Dank Over The Air-Updates können Verbesserungen und neue Funktionen drahtlos installiert werden, ohne eine Werkstatt besuchen zu müssen. In einem der letzten Updates wurden zum Beispiel ein neuer Reichweitenassistent und eine verbesserte Batterievorwärmfunktion hinzugefügt.

Polestar bietet insgesamt drei Ausstattungspakete: Das "Plus"-Paket umfasst hochwertige Premiumausstattungen wie das durchgängige, aus getöntem und laminiertem Glas gefertigte Panoramadach, das hochwertige Soundsystem von Harman Kardon mit 13 Lautsprechern, vegane WeaveTech-Sitze, Black Ash-Holzdekor, vollelektrisch beheizbare Vordersitze mit Memory-Funktion, beheizbare Rücksitze, Wischerdüsen und beheizbares Lenkrad. Integriert ist hier zudem eine Wärmepumpe, die das Klimasystem des Polestar 2 ergänzt. Sie nutzt die thermische Energie in der Luft sowie die Abwärme des Antriebsstrangs und der Batterie, um den Energieverbrauch der Klimatisierung um bis zu 50 Prozent zu senken. Bei kälterem Wetter und am effektivsten zwischen fünf und fünfzehn Grad Celsius kann die Reichweite so um bis zu zehn Prozent erhöht werden.

Das "Pilot"-Paket umfasst erweiterte Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen wie die Pixel-LED-Scheinwerfer mit LED- Nebelscheinwerfern, Fahrerassistenz mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung und Pilot Assist, eine 360°-Kamera, Rundum-Parksensoren und Driver Awareness einschließlich Blind Spot Information System (BLIS) mit Lenkunterstützung, Cross Traffic Alert (CTA) mit Bremseingriff und Rear Collision Warning (RCW). Das Performance Paket ist weiterhin nur für die Long Range Dual Motor Variante erhältlich und umfasst einstellbare Öhlins-Dämpfer, Brembo-Bremsen, geschmiedete 20-Zoll-Leichtmetallfelgen und die charakteristischen "Swedish Gold" Details innen und außen.