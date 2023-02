Ein weiteres englischsprachiges Land vervollständigt die letzten drei Länder beim Pendeln, wenngleich flächenmäßig ungleich größer. Kanada schneidet bei einigen Kennzahlen recht gut ab – zum Beispiel bei den Kraftstoffkosten pro Liter und den Kosten für den öffentlichen Nahverkehr. Es wird jedoch durch seine CO2-Emissionen, die mit 13,8 Tonnen pro Kopf höher sind als jedes andere analysierte Land, massiv heruntergestuft.

Weitere erhobene Daten im Überblick - hier schnitten folgende Länder gut ab:

Durchschnittliche Pendelzeit: Island (15 Minuten)

Der vielleicht schlimmste Aspekt des täglichen Pendelns ist die Zeit, die es in Anspruch nimmt – gerade wenn es mal wieder Stau gibt. Aber in Island scheint dies kein großes Problem zu sein, die durchschnittliche tägliche Fahrtdauer beträgt nur 15 Minuten. Das hat einen logischen Grund: Fast die gesamte Bevölkerung lebt in Küstengebieten konzentriert und die Arbeiter sind dadurch in Nähe ihrer Arbeitsstelle.

Kraftstoffpreis: Türkei

Die Türkei setzt sich an der Zapfsäule gegen zahlreiche andere Länder durch, denn pro Liter sind im Durchschnitt lediglich 0,78 Euro fällig.

Öffentliche E-Ladestationen: Norwegen (3.759 pro Million Einwohner)

In Norwegen gibt es den dichtesten Bestand an Elektrofahrzeugen. Da überrascht es kaum, dass Norwegen mit über 3.700 Ladeeinheiten pro eine Million Einwohner auch den höchsten Anteil an öffentlichen Lademöglichkeiten hat.

CO2-Emissionen: Malta (drei Tonnen pro Kopf)

Die Malteser halten sich beim CO2-Ausstoß zurück und verursachen im Durchschnitt nur drei Tonnen pro Person.

(Quelle: uswitch.com; Stand: 19.10.2021)