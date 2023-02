Die Ingenieure nahmen dazu weitere Optimierungen an Heizung, Ventilation und Klimaanlage sowie dem Antriebssystem vor. Auch die bei Opel Corsa-e und Mokka-e serienmäßige Wärmepumpe, die sich je nach Bedarf zum Wärmen und Kühlen des Innenraums nutzen lässt, arbeitet jetzt noch effizienter.

Da sie weniger Energie als konventionelle HVAC-Systeme aus der Batterie zieht, trägt die Wärmepumpe ebenfalls zur Reichweitensteigerung bei. Wie positiv sich die Verbesserungen auswirken, werden die Fahrer insbesondere in den kalten Wintermonaten spüren. Darüber hinaus sorgen ein neues Reduktionsgetriebe sowie beim Corsa-e 16 Zoll und beim Mokka-e 17 Zoll große "A+"-Reifen für ein Plus an Reichweite.