Die Österreichische Post betreibt mit 2.100 Fahrzeugen die größte Flotte an Elektrofahrzeugen in Österreich. Bereits seit 2011 sind bei der Österreichischen Post Elektrofahrzeuge im Einsatz. 2019 hat der Konzern beschlossen, die gesamte Zustellflotte bis 2030 auf Elektro- und andere alternative Antriebe umzustellen. Ziel ist die emissionsfreie Auslieferung auf der „letzten Meile“, also dem letzten Abschnitt beim Transport von Briefen und Paketen zur Haustür der Kunden.

Um den stetig wachsenden E-Fuhrpark auch weiterhin bedarfsgerecht laden zu können, müssen an den Standorten zuverlässige und optimale Ladebedingungen geschaffen werden. Der regionale Full-Service-Dienstleister eww Anlagentechnik wird gemeinsam mit ABB Ladestationen für den AC-Ladebedarf der Zustellflotte bereitstellen.

Die Terra AC-Wandladestation zeichnet sich durch Qualität, Flexibilität und hohe Betriebssicherheit aus. Die digitalen Lösungen der Terra AC-Wandladestation wie die TerraConfig App oder das ChargerSync Portal ermöglichen eine bessere Verwaltung und einfachere Inbetriebnahme. Bei diesen Wandladestationen handelt es sich um intelligente und vernetzte Ladelösungen, die für jedes Unternehmen, jedes Haus und jeden Standort geeignet sind.

Unsere Ladestationen tragen dazu bei, dass die österreichweite Ladung der Fahrzeuge sicher und reibungslos abläuft und somit die Grundlage für eine CO2-neutrale und zuverlässige Zustellung garantiert ist", so Stefan Kleinhans, Leiter des lokalen Geschäftsbereichs Electrification & Prokurist bei ABB in Österreich.

„Die Elektrifizierung von Flotten bietet das größte Potenzial für die weltweite Reduzierung der Verkehrsemissionen. Wir freuen uns, gemeinsam mit der eww Anlagentechnik nachhaltige Transportlösungen für die Österreichische Post zu ermöglichen und hoffen, dass dies auch andere Flottenbetreiber zu einem Umstieg auf Elektrofahrzeuge motiviert", sagt Frank Mühlon, Leiter der ABB-Division E-mobility. ABB unterstützt die Anstrengungen für einen Ausbau der Elektromobilität in Österreich und hat bereits über 60 Terra High Power-Schnelllader für 16 IONITY-Ladeparks im ganzen Land geliefert. Mit 350 kW ist die Terra HP die schnellste Ladesäule im Land.