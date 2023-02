Auch die Suche nach einem europäischen Standort für das gemeinsame Batteriewerk biegt auf die Zielgerade ein: Die von Volvo Cars und Northvolt geplante Produktionsstätte soll eine Jahreskapazität von bis zu 50 Gigawattstunden (GWh) haben, was dem Batteriebedarf von rund einer halben Million E-Autos pro Jahr entspricht. Der Baubeginn ist für 2023 vorgesehen, die Großserienproduktion für 2026. Das Werk schafft voraussichtlich bis zu 3.000 Arbeitsplätze.

Die Partnerschaft mit Northvolt sichert den europäischen Bedarf an Batteriezellen, der Teil der ehrgeizigen Elektrifizierungspläne von Volvo Cars ist. Der schwedische Premium-Automobilhersteller will eine führende Rolle im vollelektrischen Premium-Segment einnehmen. Bis Mitte dieses Jahrzehnts soll jedes zweite verkaufte Fahrzeug rein elektrisch unterwegs sein, ab 2030 bietet das Unternehmen ausschließlich Elektroautos an.