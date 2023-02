"Die Karosserie des ET5 ist nicht aus Einem, sondern aus 16 Teilen gefertigt, was eine bessere Steifheit des Rahmens bewirkt", erklärt Michael Resch, Geschäftsführer der eMotor MR GmbH. Das bedeute für die Insassen höhere Sicherheit und dass sie das Panoramadach öffnen können“, so Resch. Hannes Meissner, der zweite Geschäftsführer der eMotor MR GmbH, des österreichischen Generalimporteurs mit alleinigem Distributionsrecht ergänzt: Im Vergleich zu gleichwertigen Modellen ist der ET5 mit Kosten ab 44.599 Euro inklusive Förderprämie deutlich preiswerter, nämlich zwischen 30 bis 50 Prozent. Das ist aber nicht nur preislich eine Kampfansage an den europäischen Mitbewerb, die Qualität der Autos ist wirklich hochklassig“, so Meissner.

Der Hersteller, die Nanjing Golden Dragon Bus Co. Ltd., ist bisher vor allem für elektrische Busse und andere Systeme in Erscheinung getreten und produziert in den letzten Jahren auch Pkw. Das Vertriebsnetzwerk in Österreich sei derzeit in Aufbau befindlich, es gäbe aber eine Servicepartnerschaft mit diversen Bosch-Werkstätten, heißt es in einer Aussendung. Die Auslieferungszeit der Autos würde derzeit bei 12 Wochen liegen, Probefahrten seien in Rekawinkel, Niederösterreich, nur unweit der Wiener Stadtgrenze möglich.