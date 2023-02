BMW Remote Software Upgrades sorgen für umfassende Verbesserungen von wichtigen Fahrzeugfunktionen, bringen neueste digitale Produkte over-the-air ins Fahrzeug und halten die Software immer auf dem neuesten Stand. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr bietet die BMW Group ein over-the-air Upgrade an, diesmal für weltweit rund zwei Millionen BMW-Fahrzeuge. Am Ende des Jahres 2021 wird mit gut 2,5 Millionen vernetzten BMW Fahrzeugen, vom konventionell angetriebenen Auto über den Plug-in Hybrid bis hin zum vollelektrischen BMW, die weltweit größte over-the-air upgrade-fähige Flotte auf den Straßen sein.

Mit dem Roll-Out der neuesten Version des BMW Operating System 7 (Version 21-07), beginnt am 11.10.2021 die umfangreichste Remote Software Upgrade Kampagne der BMW Group. Der Kampagnenstart ist in Deutschland, weitere Märkte folgen. Im Fokus dieser umfangreichen Remote Software Upgrade-Kampagne stehen Erweiterungen und Verbesserungen von Fahrassistenzfunktionen. Spotify als Teil von BMW Connected Music erweitert das Entertainment und kann jetzt auch Podcasts abspielen.

Neu bei dieser Kampagne ist, dass der Download dieser Version den Nutzern der My BMW App für die ersten beiden Wochen exklusiv angeboten wird. Im Anschluss steht das Upgrade dann allen Kunden als automatischer Download direkt über das Fahrzeug zur Verfügung. Neben der Möglichkeit, das neue Remote Software Upgrade ins Fahrzeug zu bringen, lassen sich über die App auch Fahrten planen oder der nächste Servicetermin. Ab November 2021 bietet die My BMW App Funktionserweiterungen unter anderem in dem Bereich Elektro-Mobilität und Informationen zum Fahrzeugstatus.

Mit dem aktuellen Upgrade bekommen diesmal mehr als 30 Modelle und 1,6 Millionen Fahrzeuge des Premiumherstellers weltweit direkt ein Angebot zur Softwareaktualisierung. Daneben besteht die Möglichkeit die aktuelle Version (Ver. 21-07) auf weitere knapp 400.000 Fahrzeuge mit älterem Softwarestand auszurollen. Voraussetzung für diese Fahrzeuge ist eine upgrade-fähige Softwareversion (Ver. 20-07), die ganz einfach durch die Installation der vorherigen Version erreicht werden kann.