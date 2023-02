10-Tages-Vignette: EUR 5,60

2-Monats-Vignette: EUR 14,10

Jahresvignette: EUR 37,20

Vignettenpflicht gilt in Österreich für Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile. Wer ohne ein gültiges Pickerl erwischt wird, hat eine Ersatzmautzahlung in Höhe von 120 Euro zu leisten. Gültig ist die neue Vignette ab 1. Dezember 2021 und sie läuft am 31. Jänner 2023 ab. Die Vignette für das Jahr 2021 behält noch bis 31. Jänner 2022 ihre Gültigkeit. Der Kaufnachweis der Klebevignette sollte aufbewahrt werden, rät der Automobilclub ARBÖ - er dient im Falle eines Totalschadens oder bei Bruch der Windschutzscheibe als Beleg, mit dem eine Ersatzvignette beantragt werden kann.