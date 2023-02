Audi zeigt in der Mooncity in der Kärntnerstraße 26 von 17. Dezember 2021 bis 31. März 2022, wie sich die automobilen Grenzen in der neuen Ära verschieben. Die neue Präsentationsfläche wird zum "House of Progress" umgestaltet: Über mehrere Wochen präsentieren sich dort die Elektro-Premiumfahrzeuge Q4 e-tron und e-tron GT, während Zukunftskonzepte faszinierende Einblicke in die weitere Transformation von Audi geben. Ab 2022 wird es wöchentliche Themenschwerpunkte geben, das heißt Veranstaltungen beziehungsweise Themenwochen mit jeweils wechselndem Fokus. Diese umfassen unter anderem Electric Yoga, Schwerpunkte zu Design oder Kunst, Paneltalks oder Pressekonferenzen.