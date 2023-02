E-Mobilität : Mooncity in Wien übersiedelt

Seit einigen Monaten gibt es einen Mooncity Vienna Pop-up-Store in der Mariahilferstraße, in dem der Porsche-Konzern rund um das Thema E-Mobilität informiert. Im Herbst übersiedelt die Mooncity Vienna in die Kärntnerstraße und damit in eine der besten Citylagen der Bundeshauptstadt.