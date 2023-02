Für Eigentümer und Chef Franz Pichler ist das die Bestätigung für den Weg, den er seit den Anfängen von spusu konsequent geht. Dazu übernimmt das Unternehmen Verantwortung nicht nur für Kunden und Mitarbeiter, sondern auch für die Umwelt. Bereits seit 2017 setzt der Mobilfunkanbieter bei seiner Firmenwagenflotte auch auf Elektromobilität. spusu ist ein Mobilfunkanbieter aus Wien mit Weinviertler Wurzeln. Kern des spusu-Erfolgs: Günstige Preise und viel Gegenwert fürs Geld.

Dazu ein – mehrfach ausgezeichneter – Kundenservice, den Franz Pichler noch mit "echten" Menschen an den beiden Firmenstandorten in Wien und in Wolkersdorf besetzt – für Pichler Ehrensache. „Erfolgreich sind wir dann, wenn der Kunde merkt, dass er bei uns König ist, und das merkt er schnell. Unsere Devise heißt: einfach. menschlich. fair. Unsere Kundenverträge sind einfach und klar, jeder kennt sich sofort aus. Und jeder bezahlt auch nur das, was er wirklich braucht, bei uns gibt es keine versteckten Kosten. Trotzdem kalkulieren wir unsere Preise knapp. Wir wissen: Nur eine gute und langfristige Kundenbeziehung führt letztlich zum Erfolg.

So gewinnen wir das Vertrauen der Menschen. Und am Ende des Monats sind alle zufrieden – unsere Kunden und wir auch." Kein Wunder also, dass spusu innerhalb von nur sechs Jahren 400.000 Kunden von seinen Angeboten überzeugen konnte! Entscheidenden Anteil daran hat der sehr persönliche Umgang mit den Kunden. Franz Pichler: "Ist es notwendig, uns zu kontaktieren, gibt es unseren Kundenservice, auf den wir sehr stolz sind. Im Schnitt dauert es nur zehn Sekunden, bis jemand aus Fleisch und Blut abhebt und freundlich und kompetent nach Ihrem Anliegen fragt.

Ein solcher Kunden- service ist im österreichischen Mobilfunkbereich meines Wissens nach einmalig! Wo der Mitbeweb auf Computerbots und, wenn die nicht mehr helfen können, Ansprechpersonen setzt, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo im Ausland befinden, sprechen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verständlich Deutsch mit Ihnen. Positiver Zusatznutzen: Die Anliegen unserer Kunden sind auf diese Weise meist schon nach wenigen Minuten positiv erledigt, was Zeit und Nerven spart. Das verstehen wir unter Service!"

Vom Kundenservice zum Service für unser Klima und damit zum Thema Elektromobilität. Was diese mit Mobilfunk bzw. einem Anbieter wie spusu zu tun hat? "Recht viel sogar", meint Franz Pichler, denn unser Claim einfach. menschlich. fair." passt genauso zum derzeit alles beherrschenden Thema Klimawandel." Für Pichler beziehen sich diese Werte aber nicht nur auf Tarife und Kundenservice von spusu und die sozial ausgerichtete Mobilfunktochter Help mobile. „Wirklich glaubhaft werden Menschlichkeit und Fairness vor allem dann, wenn das große Ganze mitgedacht wird, wenn wir also nicht nur das Wohl der eigenen Kunden und Mitarbeiter im Blick haben.

Wir tragen auch – und gerade – als Firma Verantwortung für alle Menschen!" 29 Firmenwagen hat man Stand August 2021. Seit vier Jahren vergrößert sich der Anteil der batteriebetriebenen Fahrzeuge im spusu-Fuhrpark laufend. Derzeit gibt es fünf vollelektrische und drei hybride Autos vorwiegend der Marke BMW (unter anderem 1er-, 3er-, 5er-Reihe), weitere sind bestellt. Ausschlaggebend für die Wahl waren Qualität und elektrische Reichweite. Elektrisch bewegen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei spusu übrigens nicht erst seit gestern. Vorausschauend entschied sich Chef Franz Pichler bereits 2017 für diese umwelt- und ressourcenschonende Art der firmeninternen Fortbewegung, zu einer Zeit also, als in Österreich pro Jahr noch nicht einmal vier Prozent der Kfz-Neuzulassungen auf Elektro- und Hybridautos entfielen.