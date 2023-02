„Die jüngsten NoVA-Anpassungen waren erst der Anfang, nun geht es Schlag auf Schlag. Der Kauf von brennstoffbetriebenen Neufahrzeugen wird substanziell teurer. Elektrofahrzeuge sind von der NoVA befreit, schlagen sich jedoch immer noch mit hohen Kosten zu Buche bzw. sind deren Reichweiten nicht für alle Nutzer zufriedenstellend. Dadurch rückt der Wert von gut gepflegten gebrauchten Fahrzeugen noch mehr in den Fokus und wir rechnen auch bei gebrauchten Nutzfahrzeugen mit einer verstärkten Nachfrage“, weiß Dieter Köllner-Gürsch, Projektleiter bei ZBD, Betreiber der offiziellen und zentralen Datenbank für §57a-Kfz-Gutachten. Für Gebrauchtwagen aus dem Ausland gilt das jedoch nicht: Für importierte und erstmals in Österreich zugelassene Fahrzeuge fällt ebenfalls die NoVA an.

Der Gebrauchtfahrzeugmarkt bietet Privatpersonen wie Geschäftstreibenden eine kostengünstige Alternative, vor dem Kauf bedarf es aber auch einer näheren Beschäftigung mit dem Fahrzeug. Schließlich kann ein Reparaturstau oder ein schwerwiegender Schaden den Kostenvorteil schnell zunichtemachen. „Wichtig ist, sich ein umfassendes Bild vom Wunschfahrzeug zu machen. Vom Kauf auf den ersten Blick raten wir dringend ab. Rost und Kratzer an der Karosserie sieht man oft sofort, darüber hinaus bleibt dem Auge jedoch oft vieles verborgen. Selbst ein gültiges Pickerl auf der Windschutzscheibe heißt nicht, dass der Wagen mängelfrei ist. Näheren Aufschluss gibt das Prüfgutachten, idealerweise blickt man noch weiter zurück. Die Abfrage der letzten Gutachten lässt Rückschlüsse auf die Vorschäden des Wagens, den bisherigen Reparaturaufwand und auf die Nachvollziehbarkeit des vom Verkäufer angegebenen Kilometerstands zu“, erklärt Dieter Köllner-Gürsch. Die Daten sind gegen eine Nutzungsgebühr von 99 Cent pro Gutachten (exkl. USt. und Transaktionsgebühren) abrufbar.