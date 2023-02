„Unsere Lucky-Lehrlinge trainieren seit Monaten hart, um den Weltrekord nach Österreich zu holen“, betont Lucky-Car-Geschäftsführer Mitar Kos, der zuversichtlich ist, dass der Weltrekordversuch klappt. Dieser findet am 16. Oktober um 13.00 Uhr am Lucky-Car-Standort Percostraße in Wien 22 statt.

Schon seit Längerem setzt Lucky Car auf die ständige Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrlingen und allen anderen Mitarbeitern und will damit dem Fachkräftemangel entgegentreten. „Daher war es für uns vollkommen klar, dass es unsere Lehrlinge sein werden, die wir bewusst vor den Vorhang holen, um mit ihrer starken Leistung den Weltrekord zu brechen“, so Mitar Kos.