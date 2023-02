Kfz-Werkstätten : Lucky Car kommt 2022 neu in Klagenfurt

Mit 1. Jänner 2022 übernimmt Nermin Nukic als Lucky-Car-Franchisepartner das seit Jahrzehnten bestehende Unternehmen „Lacktechnikzentrum Süd Oberekar“ in Klagenfurt. Alfred Oberekar wird Lucky Car Klagenfurt in Zukunft in beratender Funktion zur Verfügung stehen.