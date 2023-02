Der Mangel an Fahrzeugen - egal ob Pkw oder Nutzfahrzeug - machte sich im Oktober deutlich bemerkbar, denn es fehlten an die 100.000 Stück. Es wurden 178.683 Neufahrzeuge bei den deutschen Zulassungsstellen registriert. Damit lagen die Pkw-Neuzulassungen überdeutlich unter dem üblichen Monatsniveau, wie das Marktforschungsinstitut Dataforce feststellte. Das Minus gegenüber Oktober 2020 beträgt 34,9 Prozent. Gerade für Flottenbetreiber stellt sich somit mühsames warten ein – nicht nur in Deutschland.